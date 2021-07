Trojúhelník západočeských lázní slaví jedinečný úspěch. Jsou v UNESCO

Nominaci připravily společně Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Itálie, Velká Británie a Severní Irsko a Česká republika, která celý projekt řídila a koordinovala.

Mariánské Lázně | Foto: Kateřina Ayzpurvit, Radio Prague International

„Projekt Slavné lázně Evropy je vynikajícím příkladem mezinárodní spolupráce mezi ministerstvy a institucemi, odborníky a zástupci obcí v sedmi evropských zemích. Velmi si vážím podpory starostů a primátorů dotyčných měst, kteří neúnavně tento projekt podporovali i finančně zajišťovali po dlouhou dobu jeho náročné přípravy. Jsem hrdý na to, že Česká republika byla vybrána jako koordinátor celého projektu a jako lídr zúčastněných evropských zemí ji přivedla k úspěšnému Zápisu do Seznamu světového dědictví UNESCO,“ uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Radost neskrýval ani hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. „Pro Karlovarský kraj je to obrovský úspěch. Z pohledu marketingu, přidané hodnoty na trhu lázeňství, konkurenceschopnosti. Myslím si, že to pozná každý, ať už v lázeňských městech bydlí nebo sem přijede do lázní či jako klasický turista,“ uvedl.

Zápis na seznam UNESCO pro města znamená podle něj potvrzení vysoké hodnoty a jedinečnosti jejich architektury a krajiny, významně to zvyšuje atraktivitu míst z pohledu cestovního ruchu. „A to nejen pro města samotná, ale pro celé území kraje i Česka. Myslím si, že se tento lázeňský trojúhelník zapíše velkým písmem na seznam atraktivit v rámci republiky a určitě to přesměruje výrazný proud cestovního ruchu do našeho regionu,“ věří Kulhánek.

Historický milník

Františkovy Lázně | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Jednání Výboru pro světové dědictví sledovali zástupci tří českých nominovaných měst v přímém přenosu improvizovaném studiu v Karlových Varech v hotelu Imperial. Po schválení nominace tam zavládlo nefalšované nadšení.

„Je to historický milník pro naše města, na kterém pracovalo mnoho lidí dlouhá léta," uvedla karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. „Jsme vděční našim předkům za to, co pro nás vybudovali, a budeme v této tradici s hrdostí pokračovat,“ píše se na webu Františkových Lázní.

Stát se součástí takového dědictví je podle primátorky Karlových Varů obrovská přidaná hodnota. „Silná značka, se kterou lze velmi dobře dále pracovat a která bude mít velký vliv na rozvoj infrastruktury, cestovního ruchu, ale i ekonomiky a zaměstnanosti. Je to ale závazek, který nám jasně udává, jak máme toto bohatství chránit, aby bylo zachováno pro budoucnost, pro další generace,“ dodala.

O lázních

Karlovy Vary | Foto: Kristýna Maková, Radio Prague International

Karlovy Vary jsou nejnavštěvovanějším českým lázeňským městem. Přesné datum založení města není známo. Stálé osídlení okolo Vřídla vzniklo v polovině 14. století. V roce 1370 byla městu udělena ze strany Karla IV. privilegia královského města. Lázně Karlovy Vary si drží prvenství v počtu minerálních pramenů na jednom místě. Prameny navíc jako jediné u nás vyvěrají teplé. Jsou nápomocné při pooperačních stavech a psychických onemocněních. Lázeňský pobyt v Karlových Varech je předepisován nejčastěji pacientům s chorobami trávicího a pohybového ústrojí, dysfunkcí ledvin, cukrovkou, dnou a zubním onemocněním.

Mariánské Lázně jsou nejmladší z trojúhelníku západočeských lázeňských měst. Status lázeňského místa získaly Marienbad v roce 1812. Léčí se tam hlavně nemoci pohybového ústrojí, ale také nemoci močových cest, dýchacích cest či trávicího ústrojí. Dominantou Mariánských Lázní jsou především lázeňské parky, díky kterým město patří mezi nejkrásnější zahradní města v Evropě.

Nejmenším článkem západočeského lázeňského trojúhelníku jsou Františkovy Lázně, které se můžou pochlubit nejstaršími slatinnými lázněmi na světě. Jsou unikátní kvůli své velikosti a kvalitě dochovaných staveb. Věhlasné jsou zejména pro své úspěchy v léčbě ženských chorob. Město bylo založené v roce 1793 na počest budoucího rakouského císaře Františka I.

Kromě památek i sedm zvyků a tradic

Verbuňk | Foto: Radio Prague International

Lázně západočeského lázeňského trojúhelníku doplnily na seznamu UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a Národní hřebčín Kladruby nad Labem zapsané na seznam v roce 2019.

Na Seznamu je také Český Krumlov, Telč, Praha – centrum a Průhonický park, Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Kutná Hora, Lednicko-valtický areál, Holašovice, zahrady a zámek v Kroměříži, zámek Litomyšl, brněnská Vila Tugendhat, Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci a v Třebíči židovská čtvrť a bazilika.

Další kapitolou světového dědictví jsou „památky nehmotné“ – k nim se za Česko řadí tanec slovácký verbuňk, tradice sokolnictví, masopust, jízda králů, loutkářství a modrotisk.