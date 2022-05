Lázně zahajují novou sezonu. Chybět budou turisté ze zahraničí

Květen je měsícem, kdy lázně v Česku vstupují do nové sezóny. Po dvouleté covidové odmlce se postupně slavnostně otevřou Karlovy Vary, Mariánské lázně, Františkovy Lázně, Jáchymov, Lázně Libverda, Luhačovice Jeseník a další. Jaká nová sezona bude, nikdo nedokáže odhadnout. Kvůli válce na Ukrajině přicházejí totiž lázně o značnou část zahraničních hostů.

Eduard Bláha | Foto: Svaz léčebných lázní ČR

Cizinci tvoří většinu zákazníků hlavně v lázních v západních Čechách. Ty také byly po desetiletí oblíbeným místem turistů z Ruska.

„V letošním roce se vrátí tak 30 až 40 procent klientely z Německa, možná 50 procent z arabského světa. Zahraniční klientela tvořila právě v regionu západních Čech nebo Karlovarska téměř 70 procent v době před koronavirem. Ten výpadek se bude nahrazovat velmi dlouho,“ popsal situaci Českému rozhlasu generální ředitel Svazu léčebných lázní Eduard Bláha.

Například lázeňské domy ve Františkových Lázních jsou v současné době naplněné na 50 procent. Na pobyty tam nyní přijíždějí i zahraniční hosté a plní se i termíny klientů, kteří do lázní jezdí na doporučení lékaře. Jaký bude zájem o pobyty v hlavní sezóně, zatím ale nikdo neví.

Josef Ciglanský | Foto: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

„My jsme se přes tu půlku dostávali dříve, bylo to začátkem března. Momentálně se naplněnost výrazně zlepšila, ale nevíme, jak to bude v letních měsících. Protože dnes je to tak, že si hosté objednávají pobyty těsně před nástupem. V minulosti si rezervace prováděli až rok dopředu,“ přiblížil Českému rozhlasu generální ředitel společnosti Lázně Františkovy Lázně Josef Ciglanský.

Co se týče největšího lázeňského města v Česku – Karlových Varů - primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) připustila, že letos se nedá očekávat návrat klientů v takové míře, na jaké byly Karlovy Vary zvyklé před koronavirovou krizí a hlavně před válkou Ruska na Ukrajině.

Město oblíbené ruskými návštěvníky se chce přednostně orientovat na klienty z blízkých zemí - Německa, Rakouska a také na české klienty, kteří v posledních dvou letech udrželi západočeské lázně nad vodou. U dlouhodobých pobytů by mohli pomoci hosté z arabských zemí, kteří do lázní jezdí zejména v letních měsících, kdy je v Arábii nejtepleji.

Přijeďte zažít tradiční i nové

Foto: Alex Proimos, Flickr, CC BY-NC 2.0

Nahrazení ruské klientely v západočeských lázních plánuje podpořit i Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Nahradit by je mohli hosté z Blízkého východu, Izraele a částečně i Německa.

„CzechTourism proto mimo jiné podporuje přímé léty z daných zemí. Začali jsme spolupracovat s leteckými dopravci Flynas a Jazeera Airways, kteří nově začínají létat do Prahy. A jsem moc rád, že to přináší výsledky, přímé letecké spojení z Rijádu v Saudské Arábii začíná létat od 29. dubna a přímá letecká linka mezi Českou republikou a Kuvajtem se spustí letos v červnu,“ přiblížil ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget.

Na podporu příjezdového cestovního ruchu nejen v kontextu s náhradou turistů z Ruska se zaměří i zahraniční kampaň CzechTourismu. Bude vycházet z bonity trhu.

Foto: elPadawan, Flickr, CC BY-SA 2.0

„Jarní vlna on-line kampaně v zahraničí za 30 milionů korun běží od května do července, další vlnu za 10 milionů plánujeme na podzim. Rozpočty se rozdělí mezi 14 zemí, klíčové bude Německo, Spojené státy americké, Velká Británie, Polsko a Slovensko,“ popsal ředitel odboru marketingu a zahraničních zastoupení CzechTourismu František Reismüller. A dodal: „Hlavní sdělení bude: Přijeďte zažít tradiční i nové.“

Agentura upozorňuje, že mezi země, ve kterých se kampaň zaměřená na Česko spustí, patří i Nizozemsko a Dánsko. Právě hosté z těchto destinací a ze států sousedících s Českou republikou by mohli nahradit ty návštěvníky z Ruska, kteří jezdili na dlouhodobé pobyty nejen do Prahy, ale po celé republice.