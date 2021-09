Stát chystá na podzim celorepublikovou studii na koronavirové protilátky

Ministerstvo zdravotnictví chystá na podzim celorepublikovou studii o protilátkách a buněčné imunitě na koronavirus. Chce do ní zapojit tisíce dobrovolníků, uvedl Radiožurnál. Na studii by se mělo podílet několik velkých center. Náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková Radiožurnálu řekla, že cílem je poznat skutečnou míru promoření populace. Pravidelným testováním chce stát zkoumat i to, jak protilátky lidi chrání před nákazou.

Premiér Andrej Babiš (ANO) i sněmovní opozice se v poslední době přikláněli k zavedení uznávání protilátek proti covidu pro prokázání bezinfekčnosti. S váháním to podpořil i prezident Miloš Zeman. Vašáková v srpnu uvedla, že není jasné, jak vysokou hladinu protilátek člověk musí mít a zda by ho chránily i proti mutacím koronaviru. Uznávat se tedy i nadále nebudou.

Laboratoře v Česku odhalily ve středu 261 nově nakažených koronavirem, což je o 16 víc než ve stejný den v minulém týdnu. V mezitýdenním srovnání rostou počty nových případů třetí den v řadě. Na 100.000 obyvatel Česka připadá za posledních sedm dní 13 nových případů nákazy novým typem koronaviru. Tento údaj stagnuje, stejně jako reprodukční číslo udávající počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, které se drží těsně nad hodnotou jedna. Podle odborníků bude epidemie s nynějším návratem lidí z dovolených a návratem dětí do škol sílit.