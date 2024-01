Stát loni přispěl meziročně více penězi na výstavbu solárních elektráren

Stát loni přispěl 24 miliardami korun na výstavbu solárních elektráren. Postavilo se za ně 71 tisíc fotovoltaik. Meziročně je to nárůst asi o 30 procent. Oznámil to ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Celkem mají nové solární elektrárny výkon skoro 2,3 gigawattu. To odpovídá zhruba třem uhelným elektrárnám. Peníze na instalaci obnovitelných zdrojů energie rozděluje ministerstvo životního prostředí ze tří hlavních dotačních fondů. Hladík také představil otevřené dotační výzvy Modernizačního fondu pro letošní rok. Celkem se jedná o čtyři výzvy, rozdělené podle velikosti projektu nebo subjektu na něž ministerstvo z fondu poskytne přes devět miliard korun. Podle Aleše Spáčila, spolumajitele společnosti, která se specializuje na výstavbu fotovoltaik, část průmyslových subjektů staví fotovoltaiky i bez investičních dotací, protože se jim to vyplatí a plní tím i své závazky. "Nicméně součástí strategie České republiky v oblasti energetiky je aktivní finanční podpora fotovoltaických zdrojů, takže není divu, že klienti s realizací vyčkávají, aby dotaci na výstavbu získali - a tím lépe zhodnotili vlastní prostředky," uvedl Spáčil. Zároveň uvítal vyhlášení nových výzev.