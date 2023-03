Stát podpoří více penězi rekonstrukce pouličního osvětlení v městech a obcích

Víc měst a obcí v Česku by mohlo získat dotace na úspornější pouliční osvětlení. Počítá s tím ministerstvo průmyslu a obchodu, které rozšířilo příslušný dotační program. V něm můžou od loňského roku starostové žádat až o 10 milionů korun na přestavbu jejich stávající veřejné světelné sítě. I díky velkému zájmu teď ministerstvo dotace navýšilo o dalších 800 milionů korun. Nově také žádosti přijímá až do konce příštího roku. Podle mluvčího ministerstva Marka Vošahlíka by některé obce mohly díky úspornějšímu osvětlení ušetřit ročně až 130 milionů korun.