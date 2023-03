Světelné znečištění je stále větší problém. Škodí lidem i přírodě. Začala platit nová vyhláška

Je iniciátorem vzniku této oblasti, která má za cíl chránit noční prostředí a hvězdnou oblohu v Beskydech před světelným znečištěním. Jak řekl, povědomost o světelném znečištění se zvětšuje. Bohužel se zvětšuje i světelné znečištění.

Jan Kondziolka | Foto: Romana Kubicová, Český rozhlas

Beskydská oblast tmavé oblohy slaví 10 let

Beskydská oblast tmavé oblohy byla založena 4. března 2013. Rozkládá se na území 308 kilometrů čtverečních na katastru sedmi českých a pěti slovenských obcí.

Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

Díky řídkému osídlení i vysokému stupni ochrany přírody je v oblasti málo světelného smogu a jsou zde dobré podmínky pro pozorování hvězdné oblohy. Zároveň tato oblast prospívá i nočním živočichům, jako jsou například sovy nebo netopýři.

K 10. výročí založení Beskydské oblasti tmavé oblohy poslal videozdravici i náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík. Mimo jiné řekl:

"Byla to Česká republika, která téma světelného smogu a světelného znečištění vytáhla na celoevropskou úroveň především v době, kdy jsme vedli unii v jejím předsednictví. A chceme v tom pokračovat, protože každý rok se nám to množství světelného smogu navyšuje celosvětově o deset procent. To je obrovské číslo."

Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

Zvyšující se osvětlení je vidět třeba na úbytku hmyzu, který slouží jako základ potravního řetězce. Jak dodal František Jaskula, ředitel regionálního pracoviště Správy CHKO Beskydy, hmyz nebo ptactvo jsou v období hnízdění řízeni právě množstvím světla. Pokud se bude svítit v nevhodnou dobu, tak dojde k tomu, že ptáci začnou hnízdit dříve a v tu dobu ještě není hmyz, který je zase závislý na teplotě.

Nová vyhláška má snížit dopady světelného smogu

Tento týden vstoupila v platnost norma, která má snížit dopady světelného smogu na veřejnost i přírodu. Stanovuje maximální hodnoty nově zřizovaného osvětlení pro soukromý i veřejný sektor.

"Ta norma zamezí tomu, aby byla instalovaná světla s takovým ostře bílým světlem. Neznamená to, že by ty špatné instalace bylo nutné předělat, ale když se budou dělat nové, tak se budou dělat dle doporučených pravidel, aby se omezilo to rušivé světlo," vysvětluje Anna Pasková z ministerstva životního prostředí.

Anna Pasková a Petr Hladík | Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

Norma stanoví například barvu, intenzitu a nasměrování světla pro různá prostředí - od měst až po volnou krajinu. Experti udělali pokus v Brně. Když se zhasly lampy, kleslo osvětlení o polovinu. Řeší se také osvětlení obchodních center?

"Tam je tzv. jas znaku, jak jasně ta vývěska nebo ten billboard může svítit, nicméně ta norma nenařídí, aby zhasl," dodává Anna Pasková.

Norma není právně závazná, resort ale plánuje spolupracovat s ministerstvem pro místní rozvoj na jejím zohlednění v návrhu vyhlášky k novele stavebního zákona.

Oblastí nebo parků tmavé oblohy ve světě stále přibývá. Je jich přes 80. V Česku se ještě uvažuje ještě o vyhlášení oblasti tmavé oblohy na území Národního parku Podyjí.