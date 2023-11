Stávka německých strojvedoucích se v Česku dotkne zhruba dvou desítek vlaků

Stávka německých strojvedoucích, která začne dnes večer, se v Česku dotkne zhruba dvou desítek vlaků v dálkové a regionální dopravě. ČTK to řekl mluvčí Českých drah (ČD) Lukáš Kubát. Týká se to spojů mezi Prahou a Berlínem a v regionální dopravě vlaků mezi Chebem a Norimberkem. Výstražná stávka za vyšší mzdy začne ve 22:00 a skončí ve čtvrtek v 18:00. Deutsche Bahn (DB) očekávají rozsáhlé dopady na provoz.

Dálkové vlaky podle Kubáta pojedou v době stávky pouze v úseku Praha - Děčín nebo Praha - Drážďany. Vlaky mezi Chebem a Norimberkem, které provozují Deutsche Bahn, nepojedou vůbec. "Stávka zasáhne i do pátečního provozu, jelikož vlaky, které by se měly vracet, nevyjely," dodal. Bez omezení by naopak měly jezdit vlaky, které dráhy provozují s jinými dopravci. Například Die Länderbahn v úseku Praha - Mnichov.