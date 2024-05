STEM: Největší nespokojenost s členstvím ČR v EU byla v době migrační krize

Největší nespokojenost s členstvím Česka v Evropské unii byla v době migrační krize. V roce 2016 bylo nespokojených 65 procent Čechů. Naopak největší spokojenost panovala u Čechů kolem českého předsednictví v roce 2009, kdy vyjádřilo spokojenost 69 procent z nich. Vývoj veřejného mínění popsala v analýze průzkumů agentura STEM, která data sbírala od vstupu Česka do EU. Letos členství v EU kladně hodnotilo 51 procent Čechů. Pozitivně Češi na EU vnímají zejména svobodu cestovat, pracovat a studovat, negativně ji vidí jako příliš direktivního aktéra, který Českou republiku obírá o nezávislost. Z posledních pěti let je rok 2024 jediným, kdy spokojenost s členství v EU překročila 50 procent. Podle autorů průzkumů se do hodnocení promítla zejména pandemie covid-19. České předsednictví v roce 2022 pak nepřineslo přímo zvýšení podpory členství v EU, ale v době obecného poklesu důvěry v instituce znamenalo udržení hodnot.