STEM: Většině Čechů by nevadilo mít za souseda Vietnamce, život vedle cizinců z arabského světa si představit neumí

Za uplynulých deset let se výrazně zlepšil vztah české společnosti k Vietnamcům. Vplývá to z listopadového průzkumu agentury STEM. Ještě v 90. letech 20. století by přijala Vietnamce za souseda necelá desetina Čechů, nyní by je dobře sneslo 71 procent obyvatel. Podle průzkumu mají Češi dlouhodobě velmi příznivý vztah ke Slovákům - mít je za sousedy by nevadilo 91 procentům Čechů - a také cizincům pocházejícím z vyspělých zemí. Po loňském napadení Ukrajiny se změnil vztah k Rusům. Ukrajinci jsou nyní v očích Čechů přijatelnějšími sousedy než Rusové, zatímco před konfliktem tomu bylo naopak. Špatně pak Češi vnímají geograficky a kulturně vzdálené národnosti i Romy. Přijatelnost například Arabů, Syřanů nebo Afghánců zůstává podle autorů průzkumu dlouhodobě na nízké úrovni. "Život vedle cizinců pocházejících z těchto zemí vnímá většina Čechů jako problematický, nebo dokonce nepřijatelný jev,“ konstatovali analytici STEM. Česká veřejnost dlouhodobě zaujímá negativní postoje i vůči Romům - jejich přijatelnost za souseda dosáhla letos v listopadu 24 procent, což jsou podobné hodnoty jako u cizinců z arabského světa.