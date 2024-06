Stovky fanoušků dorazily do Lipska podpořit české fotbalisty

Stovky fanoušků dnes dopoledne přijely speciálním vlakem s názvem "Česká repre" do Lipska podpořit české fotbalisty na večerní utkání mistrovství Evropy proti favorizovanému Portugalsku v čele s Cristianem Ronaldem. Pro národní tým půjde o první zápas na šampionátu v Německu. Duel má výkop ve 21:00.

Zápas proti Portugalsku vyrazí do Lipska sledovat i premiér Petr Fiala (ODS). Přál by si vidět úspěch českého týmu a doufá v postup ze skupiny. Někteří fanoušci se na více než čtyřhodinovou jízdu vlakem vypravili v červených reprezentačních dresech, případně trikách. Speciál vyrazil z pražského hlavního nádraží krátce po sedmé ráno a cestující nabral ještě v Ústí nad Labem a Děčíně. Po přejezdu do Německa se vlak zastavil v Bad Schandau, kde proběhla více než půlhodinová hraniční kontrola.