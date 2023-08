Středeční bouře napáchala ve Státní opeře milionové škody

Škody v řádech milionů korun napáchala středeční bouře, která se přehnala Prahou a středními Čechami, na budově Státní opery Praha. Novinářům to po prohlídce divadelního domu, který spadá pod Národní divadlo (ND), řekl jeho generální ředitel Jan Burian. Zahájení nadcházející sezony by podle něho ohroženo být nemělo. Státní opera prošla nedávno nákladnou rekonstrukcí, která trvala tři roky a stála 1,3 miliardy korun. Objekt Státní opery je podle vedení ND pojištěný. Škody si přišel prohlédnout i ministr kultury Martin Baxa (ODS), který přislíbil pomoc. Burian zmínil, že k vysokým škodám může přispívat špatná poloha budovy, která se dnes nachází na magistrále, přičemž silnice se při podobném dešti jako ve středu promění v řeku. Přívalový déšť ve středu večer zaplavil suterén opery, kde se nachází i jevištní točna zmodernizovaná při zmíněné rekonstrukci. Zasaženy jsou zkušebny, sklady dekorací a chodby. Podle středečního vyjádření hasičů natekla voda do některých nových místností.