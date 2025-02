Studie: Ženy jsou ve vedení třetiny firem, v roce 2015 to byla čtvrtina

Zastoupení žen v představenstvech, dozorčích radách či na pozicích jednatelek českých společností roste. Zatímco v roce 2015 byly ženy ve statutárním orgánu čtvrtiny tuzemských firem, aktuálně jsou přítomny ve třetině. Informace zveřejnila poradenská společnost Dun & Bradstreet, která je poskytovatelem dat a analýz pro obchodní rozhodování. U 17 procent firem tvoří podle údajů Dun & Bradstreet statutární orgán výhradně ženy, zatímco u 70 procent společností jsou v něm pouze muži. Dalších 13 procent společností má vedoucí pozice obsazeny smíšeně, ovšem s převahou mužů. "I když podíl žen v poslední dekádě mírně vzrostl, nerovné zastoupení obou pohlaví je stále, ve srovnání se západní Evropou, markantní a může mít nepříznivý vliv v rozhodovacích procesech firem. Větší zastoupení žen by firmám mohlo přinést lepší výkonnost i zlepšení firemní kultury," uvedla předsedkyně představenstva Dun & Bradstreet Kateřina Klosová. Téměř u tří čtvrtin firem v ČR, které vykazují roční tržby od 30 do 100 milionů Kč, tvoří statutární orgán výhradně muži. Na druhou stranu největší podíl ryze ženských firem má tržby do tří milionů korun.