Svaz: Definitivní rozhodnutí o změně programu ZOH kvůli Ledecké ještě nepadlo

Definitivní rozhodnutí o případné změně programu olympijských her v Itálii v roce 2026, aby Ester Ledecká mohla startovat v obřím slalomu na snowboardu i ve sjezdu na lyžích, ještě nepadlo. ČTK to sdělil v prohlášení Svaz lyžařů České republiky (SLČR). Informaci o neúspěchu snahy Ledecké, Českého olympijského výboru a SLČR o úpravu programu ZOH 2026 přinesla ve středu německá agentura DPA, jež se odvolala na informaci od Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Podle programu, který byl zveřejněn loni na podzim, by si Ledecká musela vybrat mezi startem v lyžařském sjezdu a paralelním obřím slalomu na snowboardu, neboť se pojedou v jeden den na různých místech.

Svaz se kvůli informacím z médií obrátil přímo na FIS. "Z odpovědi, které se nám od FIS dostalo, vyplývá, že došlo k nedorozumění v původním mediálním výstupu, který jako finální rozhodnutí FIS prezentoval něco, co bylo ve skutečnosti pouze vysvětlením principů, podle nichž byl závodní kalendář sestaven. Tento kalendář byl přitom Mezinárodním olympijským výborem (MOV) zveřejněn již před několika měsíci," uvedl svaz.