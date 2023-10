SZÚ: V Česku se štěnice zatím nešíří tak rychle jako ve Francii nebo Španělsku

Štěnic v Česku zřejmě v poslední době nijak zásadně nepřibylo. Dezinsekční firmy teď hlásí jen mírný nárůst poptávky po jejich hubení ve srovnání se začátkem roku. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Do jeho průzkumu se zapojilo skoro 40 firem a odborníků, kteří dezinsekci nabízí. Ústav reaguje na situaci ve Francii a Španělsku, kde je v poslední době štěnic výrazně víc než na začátku roku. Zatímco třeba španělské firmy hlásí 70procentní nárůst poptávky po hubení štěnic, u českých je to podle průzkumu průměrně jen 15 procent. Státní zdravotní ústav proto uklidňuje, že se výskyt tohoto parazita v Česku nijak dramaticky nezvýšil. Vysvětluje, že dezinsekční firmy v Česku řeší takové zásahy ve zvýšené míře od roku 2000 - podle Státního zdravotního ústavu jde o celosvětový trend. Zdůvodňuje to tím, že lidé víc cestují, a že jsou méně opatrní, co se štěnic týče. Roli hraje také to, že parazit je čím dál víc odolný vůči přípravkům na hubení.