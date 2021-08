Temelín prověřil reaktor druhého bloku, může fungovat desítky let

Odborníci v jaderné elektrárně Temelín zkontrolovali při odstávce druhého bloku tlakovou nádobu reaktoru. Je ve velmi dobrém stavu, umožňuje provoz další desítky let. V tiskové zprávě o tom informoval temelínský mluvčí Marek Sviták. Plánovaná dvouměsíční odstávka druhého bloku skončí na přelomu srpna a září. Stav bloku odpovídá bezpečnostním požadavkům. Tlakovou nádobu reaktoru druhého bloku prověřovalo téměř dva týdny zařízení v hodnotě desítek milionů korun. Odborníci posuzovali pomocí ultrazvuku celistvost a tloušťku materiálů, využili i kamery. Prozkoumali 100 metrů čtverečních.

Až bude hotový plánovaný nový blok jaderné elektrárny Dukovany, mohly by se dostavět jeden nebo dva nové bloky jaderné elektrárny Temelín. Dostavba v Temelíně by mohla být začátkem 40. let. Investorem by měl být ČEZ. Stát by mohl zkusit najít strategického partnera dostavby Temelína například ve Francii. Novinářům to v červenci řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).