Testy OECD: Čeští školáci patří k nejlepším ve finanční gramotnosti

Studenti ve Vlámsku, Dánsku, Kanadě, Nizozemsku a Česku patří k nejlepším, pokud jde o finanční gramotnost. Vyplývá to ze srovnávacích testů PISA, které ve dvaceti zemích a regionech provedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Nad průměr států OECD se dostaly ještě Rakousko, Polsko a Spojené státy. Nejhůře si vedli žáci v Brazílii, Saúdské Arábii a Malajsii. Cílem testování, do kterého se v roce 2022 zapojilo 14 států a regionů OECD a šest partnerských zemí, bylo porovnat finanční chování a znalosti 15letých studentů. "Mnoho z nich musí činit finanční rozhodnutí a již také využívají finanční služby. Pravděpodobně budou v období přechodu do dospělosti čelit rostoucím složitostem a rizikům na finančním trhu. Lepší znalost a porozumění finančním pojmům a rizikům může pomoci zlepšit finanční rozhodování dospělých a mladých lidí, finanční gramotnost je nyní celosvětově uznávána jako základní životní dovednost," uvedla OECD. Česko překonává i průměr OECD v počtu nejvíce finančně gramotných studentů. Průměr je 10,6 procenta, v případě Česka ale nejlepších výsledků dosáhlo 12,5 procenta žáků. Největší přehled ve finančním světě mají Nizozemci, na nejvyšší úrovni jich skončilo 18,5 procenta.

OECD už loni v prosinci zveřejnila hodnocení matematických, čtenářských a přírodovědných znalostí a dovedností patnáctiletých žáků. Žebříček ovládly Singapur, Japonsko a Korea. Čeští školáci vykázali nadprůměrné hodnoty, ačkoli se v porovnání s rokem 2018 v matematické gramotnosti zhoršili. V polovině června pak OECD představila i výsledky testů ke kreativnímu myšlení. Češi se umístili nad průměrem OECD.