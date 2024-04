TOP 09 vybírá nového ministra pro vědu

Lídři TOP 09 začali dnes ráno jednat o novém ministrovi pro vědu. Do Sněmovny dorazil i ekonom a bývalý rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja, jehož nominaci na místo po Heleně Langšádlové předsednictvo zváží. První místopředseda TOP 09 a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek při příchodu řekl, že vzhledem k akademickým zkušenostem, které nabyl, je Tuleja vynikající kandidát. Rok a půl, který zhruba zbývá do konce mandátu vlády, považuje Válek za dostatečnou dobu na to, aby nový ministr dotáhl projekty započaté Langšádlovou a dokázal posunout transformaci vědy.

Nového kandidáta chce TOP 09 představit prezidentovi Petru Pavlovi a premiérovi Petru Fialovi (ODS) tak, aby mohl být jmenován v tomto týdnu.