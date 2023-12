Transparency International: Česku se stále nedaří efektivně omezovat korupci

Česku stále chybí dlouhodobá strategie týkající se efektivního předcházení korupce a řešení jejích následků. Jedná se historicky o problém všech českých vlád, ale u koaliční vlády premiéra Petra Fialy (ODS) je rozdíl mezi slibovanou "změnou" a skutečností "do očí bijící". V tiskové zprávě to uvedla protikorupční organizace Transparency International (TI). Vláda ve složení koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a STAN má za sebou polovinu svého čtyřletého vládního mandátu. Zodpovědnost nese podle TI především premiér Fiala, který má zajistit konsensus ve vládní koalici. "Strany vládní koalice však v oblasti korupce častěji nachází shodu na tom, u čeho nechtějí připustit jakoukoliv změnu, než kde by bylo potřeba něco zlepšit," uvedla organizace. Vláda podle ní nevede s nevládními experty potřebný dialog. Rozsah vnímané korupce může významně ovlivňovat to, jak veřejnost hodnotí úspěšnost vlády při řešení zmíněných krizí, míní TI.