Tým na ministerstvu chystá postup pro děti z rušených kojeneckých ústavů

Ministerstvo práce připravuje plán pro všechny děti v takzvaných kojeneckých ústavech, které se mají ke konci roku zrušit. Tým zástupců resortu a krajů navštěvuje všechny tyto domy a chystá u všech chlapců a děvčat další postup od ledna. Na společném jednání sociálních výborů Sněmovny a Senátu to dnes řekla ředitelka sekce rodinné politiky ministerstva práce Zdislava Odstrčilová (KDU-ČSL). Podle kanceláře ombudsmana nestačí kojenecké ústavy jen zrušit, potřeba jsou podpůrné služby pro rodiny.

Podle výzkumné zprávy resortu práce fungovalo loni na jaře v Česku 23 těchto kojeneckých ústavů s 649 lůžky. Staraly se tehdy o 410 dětí. Dvěma třetinám chlapců a děvčat byly víc než čtyři roky, třem z deseti dětí bylo víc než sedm let.

"V dětských domovech pro děti do tří let máme 130 dětí do tří let. Všechny ostatní jsou starší. Máme tam dokonce zletilé. Představte si, že chodíte na střední školu a domů chodíte do kojeneckého ústavu," popsala Odstrčilová.