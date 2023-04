Ukrajina nechce členství v EU zadarmo, řekl Pavel po setkání se Zelenským

Ukrajina je připravena splnit všechny podmínky pro vstup do Evropské unie, ujistil dnes v Kyjevě českého prezidenta Petra Pavla jeho ukrajinský kolega Volodymyr Zelenskyj. Pavel na tiskové konferenci po jednání zdůraznil, že Ukrajina se nechce stát členem unie zadarmo. Česká hlava státu se hodlá zasazovat o zahájení příslušných přístupových rozhovorů ještě do konce letošního roku. Budoucí členství Ukrajiny v EU a v NATO nevnímá jako otázku "jestli", ale spíše "kdy". Ukrajina podle slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, s níž Pavel zemi navštívil, prochází transformačním a reformním procesem, který je předpokladem získání plnohodnotného členství v unii. Česko i Slovensko jsou podle ní ochotny Ukrajině s reformními kroky pomoci. Česko má podle Pavla připravených šest klíčových projektů pro spolupráci, u nichž bude brzy možné provést nejen transfer technologií, ale i výroby na Ukrajinu. Projekty setýkají výroby munice a ručních zbraní, oprav tanků typu T-64 a T-72, společné výroby lehkých letounů bojové podpory, případně cvičných letounů L-259. Produktem částečného či úplného přesunu výroby na Ukrajinu by mohla být například ruční zbraň, která bude vycházet z tuzemského technologického základu. Česko má ale také připravené projekty v pěti oblastech klíčových pro rekonstrukci Ukrajiny, jde o zdravotnictví, energetiku, dopravní infrastrukturu, vodní hospodářství a bydlení, uvedl Pavel. Česko směřuje k tomu, aby v Dněpropetrovské oblasti otevřelo výhledově kvůli lepší spolupráci generální konzulát.

Pavel: Rusko cílí na civilní objekty záměrně

Ze zkázy v ukrajinských městech se nedá vyvodit nic jiného, než že Rusko cílí na civilní objekty záměrně, řekl dnes novinářům český prezident Petr Pavel ve zničeném ukrajinském městě Borodjanka, kde zahájil svou návštěvu Ukrajiny po boku slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Na místě si prohlédli domy poničené ruskými útoky. Borodjanka společně s městy Buča nebo Irpiň patří mezi symboly válečných zločinů, ze kterých Ukrajina obviňuje Rusko.

"Z toho počtu útoků na civilní cíle se nedá vyvodit nic jiného, než že je to záměr. Chyba navigace nebo chybné zadání cíle se samozřejmě může někdy stát. Ale při tomto počtu to prostě není chyba, to je jednoznačně plán. A ten plán je celkem jasný, vyvolat chaos, hrůzu mezi civilním obyvatelstvem a na základě toho vyvolat tlak na vládu k ústupkům," řekl Pavel mezi zničenými budovami na adresu Ruska.