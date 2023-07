Ukrajinský prezident Zelenskyj přiletěl do České republiky. Poděkoval za pomoc. Sešel se s prezidentem Pavlem

Ukrajinská protiofenziva ukazuje, že Rusko není zdaleka tak silné, jak se snažilo všechny přesvědčit. Po dnešním jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Praze to řekl prezident Petr Pavel. Česko podle něj přispělo za dobu trvání invaze celkovou hodnotou 45 miliard korun na boj proti ruské agresi. Obnovu Ukrajiny, nejen poválečnou, ale i v době války, je nutné vidět jako příležitost i pro Českou republiku a české firmy, řekl Pavel na tiskové konferenci.

Podle Pavla je v zájmu České republiky, aby Ukrajina v okamžiku, kdy válka skončí, zahájila jednání o přístupu do Severoatlantické aliance (NATO). "Je to v zájmu i naší bezpečnosti, regionální stability, ale také ekonomické prosperity," řekl. Stejně tak bude Česko usilovat o to, aby přístupová jednání Ukrajiny o vstupu do EU byla zahájena do konce letošního roku, zopakoval Pavel svůj dlouhodobý postoj.

Zelenskyj v Praze poděkoval za českou pomoc, varoval před ruskou propagandou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po jednání s českým prezidentem Petrem Pavlem poděkoval za českou pomoc Ukrajině. To, co dělá Česko pro svobodu ukrajinského lidu, je znát, řekl. Varoval před následky ruské propagandy, která má podle něj vliv i v Česku. Za ideální by považoval, aby Ukrajina dostala pozvánku do Severoatlantické aliance (NATO). Sjednotit na tomto názoru všechny členy aliance je složité, ale je správný okamžik jednotu, míní. Zelenskyj poděkoval za vřelé přivítání v Česku.

"Česká účast na osudu Ukrajiny je znát, pociťujeme to na obraně, v politice, ve všem, co děláme," řekl. Česko je podle něj důležité v otázce vojenské pomoci Ukrajině, v dodávkách zbraní, v podpoře sankční politiky vůči Rusku, ale i v podpoře vstupu Ukrajiny do EU a NATO. Ocenil i to, že Česko přijalo statisíce uprchlíků. "Sníme o dni, kdy budeme moci zaručit bezpečnost všem lidem a Ukrajinci se budou moci vrátit do své země," řekl Zelenskyj.

Jde o první Zelenského návštěvu Česka od začátku ruské invaze. V Praze na Hradě ho uvítal prezident Petr Pavel. Jednat bude také s premiérem Petrem Fialou, předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (oba ODS) i se šéfkou Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09), potká se se členy vlády a Parlamentu. Vládní speciál se Zelenským provázely dvě stíhačky gripen. Hrad byl už od odpoledne uzavřen pro veřejnost.