Urny s ostatky manželů Kunderových byly přepraveny z Paříže do Brna

Urny s popelem Věry a Milana Kunderových se z Paříže dostaly do spisovatelova rodného Brna. Přivezli je nakladatel Antoine Gallimard, jenž je vykonavatelem poslední vůle manželů, a bývalý český velvyslanec v Paříži Michal Fleischmann. V pátek ostatky předali primátorce Markétě Vaňkové (ODS) a řediteli Moravské zemské knihovny (MZK) Tomáši Kubíčkovi. Než bude připravený hrob, zůstanou uložené v knihovně, uvedl dnes Kubíček v tiskové zprávě.

Jeden z nejvýznamnějších světových spisovatelů 20. století, jehož dílo bylo přeloženo do více než 50 světových jazyků, zemřel v Paříži 11. července 2023 po dlouhé nemoci. Bylo mu 94 let. Manželka Věra se rozhodla ponechat si urnu s jeho ostatky doma v Paříži. Zároveň oslovila město Brno, aby jí pomohlo zajistit místo posledního odpočinku jejího muže. Brněnští radní souhlasili s uložením ostatků obou manželů do posledního volného hrobu v čestném kruhu Ústředního hřbitova. Věra Kunderová zemřela 13. září 2024.

Loni v říjnu radní města schválili přípravu architektonicko-výtvarné soutěže na náhrobek Kundery a jeho manželky. V roce 2020 věnoval Kundera svou knihovnu s rozsáhlým archivem Moravské zemské knihovně.