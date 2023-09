Masaryk, Kundera, Menšík – slavní jihomoravští rodáci

Kundera a Brno

Slavný, respektovaný, ale také nejednoznačně přijímaný světový autor, byl nositelem Ceny města Brna za rok 2004. V roce 2009 mu bylo za celoživotní dílo uděleno čestné občanství města Brna. O jeho duchovní odkaz pečuje v rodném městě také Knihovna Milana Kundery, která je součástí Moravské zemské knihovny. Po nedávném spisovatelově úmrtí převezli kurátoři z Kunderova pařížského bytu do Brna tunu knih, které četl a studoval.

Rodný dům Milana Kundery v Brně | Foto: Seznam Mapy

Milan Kundera se v Brně narodil 1. dubna 1929. Jako student se koncem 40. a začátkem 50. let stal členem komunistické strany a psal poezii obdivující tehdejšího sovětského diktátora Stalina. Z toho ovšem záhy vystřízlivěl a začal se stále více veřejně i ve své tvorbě stavět kriticky ke komunistickému režimu. Jeho projev na 4. sjezdu Svazu spisovatelů v roce 1967 bývá považován za úvod k Pražskému jaru.

Od rané poezie přešel k próze a po třech sešitech Směšných lásek, jejichž děj je situován i do Brna, vydal stěžejní dílo české literatury 20. století – román Žert, který přispěl k demaskování totalitních praktik 50. let. Za angažovanost v Pražském jaru mu bylo znemožněno publikovat i jakkoli veřejně působit, a proto v roce 1975 odešel do Paříže, kde získal francouzské občanství.

Foto repro: Václav Richter, Milan Kundera (neztracen) v překladech/Moravská zemská knihovna

Jeho díla zůstala úzce spjata s politickým a kulturním prostředím jeho vlasti. Romány, jako jsou „Nesnesitelná lehkost bytí“ a „Kniha smíchu a zapomnění“, poskytují hluboký komentář k povaze lásky, paměti a lidské zkušenosti v rámci složitých historických a politických krajin střední Evropy, zejména během období sovětského vlivu.

Během své kariéry byl Kundera oslavován pro svůj jedinečný styl vyprávění, filozofickou hloubku a pronikavý pohled na lidský osud. Zejména v Česku se často vedla debata, zda byl Kundera spíše český spisovatel, který náhodou psal francouzsky nebo francouzský autor, který se náhodou narodil v Brně. Podle překladatele a odborného asistenta na Jihočeské univerzitě Ladislava Nagy byl Milan Kundera víc než cokoli jiného globálním spisovatelem:

„Do značné míry je to důsledek toho, že byl přeložen do angličtiny a všechny jeho knihy jsou dostupné v angličtině, která je jazykem globalizovaného světa. Abych na vaši otázku odpověděl co nejupřímněji, řekl bych, že to byl český spisovatel, který se stal francouzským spisovatelem, který se stal světovým spisovatelem.“