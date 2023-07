V Paříži zemřel spisovatel Milan Kundera, bylo mu 94 let. "Světově proslulý a v mnoha ohledech záhadný autor," píše Le Figaro

Zemřel spisovatel Milan Kundera, který patří k nejvýznamnějším českým autorům minulého století. Bylo mu 94 let, od roku 1975 žil ve Francii. Ke Kunderovým nejznámějším dílům patří například romány Žert, Nesnesitelná lehkost bytí či soubor povídek Směšné lásky. V Brně byla nedávno otevřena Kunderova knihovna. Psal ve francouzštině a je také autorem slovníku nepřeložitelných slov.

Milan Kundera patřil k výrazným postavám 60. let a také k těm, kterým bylo po sovětské invazi do Československa v srpnu 1968 brzy zakázáno vydávání děl.

V roce 1974 odjel do Francie a v následujícím roce se rozhodl nevrátit. Po vydání románu Kniha smíchu a zapomnění, byl zbaven čs. občanství. Francouzské získal o dva roky později. Následovaly knihy Život je jinde, Valčík na rozloučenou, či román Nesmrtelnost. Toto dílo je posledním Kunderovým česky psaným románem. Kundera také neposkytoval žádné rozhovory.

Po emigraci do Francie se stal jedním z kmenových autorů pařížského nakladatelství Gallimard. Česky jeho tvorbu vydávalo exilové nakladatelství 68 Publishers manželů Škvoreckých.

Antoine Gallimard | Foto: Magdalena Hrozínková, Radio Prague International

Když byla otevřena Kunderova knihovna v Brně, manželé Kunderovi už kvůli zdravotnímu stavu přijet nemohli. Zastoupil je Kunderův francouzský nakladatel Antoine Gallimard, který přidal i osobní vzpomínku.

"S Věrou vždy tvořili moc hezký pár. Navíc s nimi byla legrace. Milan je intelektuál, ale zároveň velmi citlivý člověk, který má rád lidi. To není u všech spisovatelů úplně automatické."

Občanství mu bylo vráceno až v roce 2019

Milan Kundera Československo i Českou republiku po listopadu 1989 několikrát navštívil. S manželkou Věrou však žil v Paříži. Své knihy psal ve francouzštině, a pro část veřejnosti je tak znám spíše jako francouzský autor s českými kořeny. V roce 1979 byl zbaven českého občanství, které mu bylo navráceno teprve v roce 2019.

Milan a Věra Kunderovi | Foto: Česká televize, ČT24

Jak uvedl český velvyslanec ve Francii Michal Fleischmann, Kundera byl jednou z osobností, které se podařilo dostat Českou republikou do světového povědomí a světové literatury a přitom stále nezapomíná na svůj brněnský původ. A právě v Brně je jeho knihovna, připomíná ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček.

"Když jsme připravovali výstavu Kunderova díla, myslím, že to bylo v roce 2018, tak jsme probírali hromadu knížek. Věra Kunderová jednou přišla a říká: nebylo by vůbec nejlepší, kdyby ses o tu knihovnu v budoucnosti postaral ty, a vzal ji do Moravské zemské knihovny."

Tomáš Kubíček | Foto: Václav Richter, Radio Prague International

Co knihovna kromě knih nabízí?

"Fotografie, které přibližují Milana Kunderu a Věru Kunderovou v jejich společenském životě, pak je to korespondence s výraznými intelektuálními celebritami evropské kultury, jako je Federico Fellini, François Truffaut, dramatik, výtvarník a filmař Fernando Arrabal. Je zde soubor literárních cen, které Milan Kundera získával od 70. let až do současnosti.

Nepočítali jsme s tím, že bychom ještě viděli Vltavu nebo Špilberk

V roce 1995 obdržel Milan Kundera Medaili za zásluhy. Z té doby pochází i tento rozhovor.

Dovedete si představit, že byste zase hrál ve vlasti veřejnou roli?

Milan Kundera | Foto: Česká televize

"Ne, neumím. Ani ve Francii, ani v Čechách, nikde. Jenomže spisovatel ať chcete nebo nechcete, je veřejnou osobností, jeho knihy jsou veřejná věc, ale on jako člověk ne."

Váš poslední román je napsán francouzsky. Znamená to, že jste pro češtinu naprosto ztracen?

Xavier Galmiche | Foto: Petr Holman, Český rozhlas

"Já už tu žiju 20 let, to znamená, chtě nechtě jsem obklopen francouzským životem, reaguji na francouzský život, na francouzštinu. Jednou se to muselo projevit na volbě jazyka. Jestli se ještě vrátím k češtině a jestli se vůbec vrátím, já o tom opravdu nic nevím. Nikdy jsem o své budoucnosti nic nevěděl. V době, kdy jsem odešel z Čech, já ani moje žena jsme vůbec nepočítali s tím, že bychom někdy ještě jednou viděli Vltavu nebo Špilberk. Život je pro mě od té doby jedno jediné překvapení, z něhož nevycházím, a zřejmě už nikdy nevyjdu."

Francouzský bohemista Xavier Galmiche připomněl, že některá česká slova jsou nepřeložitelná a Milan Kundera dokonce sestavil slovník těchto nepřeložitelných slov.

Na úmrtí Kundery reagují politici, i světové agentury

Český premiér Petr Fiala (ODS) vyjádřil upřímnou soustrast Kunderově manželce Věře. Připomněl, že Milan Kundera byl spisovatel, který dokázal oslovit celé generace čtenářů napříč všemi kontinenty a dosáhl světové proslulosti. K jeho úmrtí se vyjadřují i další politici, vyzdvihují přitom kvality a dosah Kunderova díla.

Milan Kundera | Foto: Elisa Cabot, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš ČTK napsal, že ho zpráva velice zasáhla. Připomněl své setkání s Kunderou z roku 2018 v Paříži. "Poznal jsem tam skvělého člověka, který svým dílem proslavil Českou republiku jako nikdo jiný. Jsem rád, že tenkrát souhlasil s tím, že znovu přijme české občanství, a to i přesto, že mu řada lidí celé roky házela klacky pod nohy. Milana Kunderu považuji za našeho největšího spisovatele," napsal.

Kunderu připomínají v rozsáhlých textech i francouzská média. "Světově proslulý a v mnoha ohledech záhadný autor, jehož dílo bylo přeloženo do čtyřicítky jazyků," píše například Le Figaro. O jeho úmrtí informují všechny velké světové agentury. Evropský parlament uctil Kunderovu památku minutou ticha.