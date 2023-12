České knihy v Mexiku

Tomáš Kubíček představuje Knihovnu Milana Kundery v Brně | Foto: Daniel Ordóñez, Radio Prague International

Do Guadalajary dorazili například spisovatelé Jáchym Topol, Markéta Pilátová a Sylva Fischerová. Ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček představil Mexičanům Knihovnu Milana Kundery.

Součástí delegace byl i překladatel české beletrie do španělštiny Daniel Ordóñez, který je zároveň členem španělské redakce Radio Prague International.

Má Česko a česká kultura šanci zaujmout v tak vzdálené a velké zemi jako je Mexiko?

D. Ordóñez: „Česko má v Mexiku své jméno, ještě od dob Věry Čáslavské, takže nějaká základní reference tam existuje. Zdálo se mi, že z české prezentace na veletrhu nejvíce zaujala Knihovna Milana Kundery. Přece jen Kundera je globálně velmi známý. Podobně jako prezentace k nadcházející stému výročí úmrtí Franze Kafky. Kafku vlastně ani nemusíte představovat, lidi to jméno znají. V české delegaci bylo 14 lidí a každý představil svou práci. Mým úkolem bylo promovat současnou českou literaturu, která ještě nebyla přeložena do španělštiny. Třeba jsem představil komiks Divoši Lucie Lomové. V tomto případě je téměř nepochopitelné, že to ještě není přeložené do španělštiny, protože ten příběh částečně probíhá právě v Latinské Americe, konktrétně v Paraguayi . Taky jsem to prezentoval knihu Život po Kafkovi Magdaleny Platzové a taky mou oblíbenou českou knihu pro děti A jako Antarktida Davida Böhma. Je to úžasná kniha a vlastně není jen pro děti.“

Daniel Ordóñez | Foto: archiv Daniela Ordóñeze/Radio Prague International

Překládá se do španělštiny hodně českých knih? O které je největší zájem?

D. Ordóñez „V posledních 10-15 letech se překládalo hodně. Do španělštiny do té doby nebyla přeložena i některá klasická díla české literatury, takže se trošku doháněly dluhy. Mám na mysli díla Karla Čapka, Jaroslava Haška nebo Bohumila Hrabala. Zhruba před 15 lety se teprve dělal první překlad Švejka do španělštiny přímo z češtiny. Do té doby byl k dispozici pouze překlad Svejka do španělštiny z němčiny. Myslím, že o tato prověřená díla z 20.století je největší zájem.“

Mezinárodní knižní veletrh v Guadalajaře, Mexiko | Foto: Daniel Ordóñez, Radio Prague International

Mimochodem, dají se překlady, objednané španělskými nakladatelstvími použít i v Latinské Americe? Přece jenom, tamní španělština není úplně stejná…

D. Ordóñez: „To je zajímavá otázka. Třeba filmové titulky i dabing se obvykle dělají ve dvou verzích, v evropské španělštině a ve verzi pro Latinskou Ameriku. Na knižním trhu je situace trošku jiná. Některá španělská nakladatelství mají v Americe tak dobré kontakty a tak silné postavení, že dokáží dostat do distribuce v Latinské Americe i překlady, určené původně pro čtenáře ve Španělsku, což je svým způsobem podivné a asi to není úplně ideální situace.“