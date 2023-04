Brno má Knihovnu Milana Kundery. Autor ji daroval rodnému městu

Knihovna v jeho rodném Brně mohla vzniknout díky daru manželů Kunderových, který se loni převážel z Francie do Brna.

Tomáš Kubíček | Foto: Moravská zemská knihovna

"Knihovna Milana Kundery vznikla díky šťastnému nápadu Věry Kunderové. Když jsme připravovali výstavu Kunderova díla, myslím, že to bylo v roce 2018, tak jsme probírali hromadu knížek. Věra Kunderová jednou takhle přišla a říká: nebylo by nejlepší, kdyby ses o tu knihovnu v budoucnosti postaral ty, a vzal ji do Moravské zemské knihovny," připomíná vznik Kunderovy knihovny Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny v Brně.

Milan Kundera emigroval v roce 1975, komunistický režim ho o čtyři roky později zbavil československého občanství. České občanství mu bylo navrácené až v roce 2019.

Knihy, ceny i korespondence

Nejvíc komplikací při přesunu knih a jeho korespondence způsobil covid a různá omezení. A co Kunderova knihovna nabízí?

Knihovna Milana Kundery | Foto: Moravská zemská knihovna

"Kromě knih, které si už v tuto chvíli mohou naši čtenáři vzít do rukou knih, knih, které Milan Kundera získával na principu autorského výtisku, tak je to listinný archiv, kde jsou fotografie z 60., 70., 80. let. Fotografie, které přibližují Milana Kunderu a Věru Kunderovou v jejich společenském životě, pak je tu korespondence s výraznými intelektuálními celebritami evropské kultury, jako je Federico Fellini, François Truffaut, dramatik, výtvarník a filmař Fernando Arrabal. Je zde soubor literárních cen, které Milan Kundera získával od 70. let až do současnosti, mimo jiné tu najdete slavnou Jeruzalémskou cenu. Jedna z posledních je Kafkova cena, kterou získal v roce 2020. A je tam rozsáhlý archiv časopiseckých výstřižků, které přibližují reflexi Kunderova díla tak, jak vycházelo po světě."

Foto: Magdalena Hrozínková, Radio Prague International

Vydavatel Gallimard: Hezký pár, se kterým byla legrace

Otevření knihovny se zúčastnil Kunderův francouzský nakladatel Antoine Gallimard.

Antoine Gallimard | Foto: Magdalena Hrozínková, Radio Prague International

"Pojí nás dlouholetá vydavatelská práce a také dlouholeté přátelství. Kdysi jsme díky jednomu překladateli publikovali jeho Směšné lásky. V té době jsme se ještě osobně neznali. Můj otec pak přivezl Milanovi do Prahy autorský honorář, za což byl Milan velmi rád, protože ho právě vyhodili z FAMU a neměli s Věrou z čeho žít. Po jeho příchodu do Francie jsme mu pomohli získat místo na univerzitě a také francouzské občanství."

Antoine Gallimard přijel do Brna místo Kunderových, kterým to nedovoluje zdravotní stav. Přidal i osobní vzpomínku.

"S Věrou vždy tvořili moc hezký pár. Navíc s nimi byla legrace. Milan je intelektuál, ale zároveň velmi citlivý člověk, který má rád lidi. To není u všech spisovatelů úplně automatické. Dnes jsem tu vlastně proto, abych Kunderovy zastoupil. Milan je velmi nemocný a Věra se od něj nemůže vzdálit. Proto jsem do Brna přijel z Paříže místo nich."

Knihovna dostane každý další Kunderův výtisk

Knihovna Milana Kundery se bude dále rozrůstat, připomněl ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček.

Foto: Magdalena Hrozínková, Radio Prague International

"Máme obrovské štěstí zase díky velkorysosti Kunderových, že na základě smlouvy, kterou jsme podepsali se zástupcem autorských práv manželů Kunderových, tak součástí smlouvy s nakladateli je od roku 2021, že každé nové vydání Kunderova románu či esejistické knihy, které kdekoli ve světě vyjde, musí v jedné v jednom exempláři být zasláno do Moravské zemské knihovny."

V knihovně teď budou listinný materiál postupně skenovat, aby ho bylo možné studovat v elektronické podobě. V knihovně budou také počítače s audioverzemi jeho děl v češtině, francouzštině, angličtině a němčině. Další počítače umožní studovat digitalizovaná díla, mezi nimiž jsou zejména výtisky s autorskými korekturami. Postupně se bude digitalizovat také archivní materiál.

Foto: Magdalena Hrozínková, Radio Prague International

Kundera napsal za svůj život řadu románů, povídek a esejů, mezi nejznámější patří v českém prostředí například Žert, Směšné lásky či Nesnesitelná lehkost bytí. Do vlasti se po roce 1989 nevrátil a zůstal ve Francii. Některé jeho životní události jsou dodnes ne zcela objasněné, protože neposkytuje rozhovory.