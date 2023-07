ÚS zamítl stížnost Německého řádu, pozemky na Bouzově zůstávají státu

Nejen hrad Bouzov, ale i devět přiléhajících pozemků zůstane českému státu. Ústavní soud (ÚS) dnes zamítl stížnost České provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě (tzv. Německého řádu), který se domáhá navrácení majetku, který mu zabavili nacisté na začátku druhé světové války a pak jej konfiskoval československý stát jako nacistický majetek. Podle ÚS nelze překročit rozhodné datum pro restituční nároky, které stanovil zákon z roku 2012 na 25. února 1948. Protokolárně Československo převzalo majetek řádu k 1. květnu 1947.

Podle soudce zpravodaje Ludvíka Davida by sice řád měl podle historické spravedlnosti na majetek nárok, ale ÚS se musí držet české restituční spravedlnosti. U ÚS skončil pro řád před čtyřmi lety neúspěšně i spor, v němž se domáhal vydání hradu. Tehdy soudy konstatovaly, že řád neuplatnil poválečný restituční nárok a teď už si ho činit nemůže. "Což by znamenalo, že kdyby nárok tehdy uplatnil, nárok by si nyní činit mohl," vysvětlil David.