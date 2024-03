Zákupy, Ploskovice či Konopiště. Cyklus Po stopách šlechtických rodů představí sídla Habsburků

Na český trůn nastoupili v roce 1526 a téměř 400 let pak králové z rodu Habsburků vládli českým zemím. A právě jednomu z nejmocnějších evropských dynastií je letos věnován čtrnáctý ročník cyklu Po stopách šlechtických rodů . V sezoně, která začíná 28. října, představí veřejnosti, jak Habsburkové v Čechách a na Moravě bydleli v 18. až 20. století a jak svá sídla přizpůsobovali svému vkusu i zálibám.

Naďa Goryczková | Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

„Patří sem především zámek Konopiště, který patřil následníkovi trůnu arcivévodovi Františku Ferdinandovi d´Este. Zámek Ploskovice byl upraven pro bývalého císaře Ferdinanda I Habsburského, neboli posledního českého korunovaného krále Ferdinanda V. Dobrotivého. A nezapomínáme ani na zámek Zákupy, kde slavili svatbu František Ferdinand d´Este a Žofie Chotková,“ přiblížila ředitelka Památkového ústavu Naděžda Goryczková hlavní objekty letošního ročníku projektu.

„V Zákupech je prohlídková trasa rozšířena o tři zrestaurované zámecké pokoje. Na zámku Konopiště se zaměřujeme na rodinu Františka Ferdinanda a jeho sbírky předmětů, které si přivezl z mnoha cest,“ doplnila. Konopiště nabídne i cyklus večerních prohlídek zaměřený na nejvýznamnější Habsburky. Během působivé procházky staletími se návštěvníci seznámí nejen s osudy majitelů zámků, ale i slavných osobností, které byly hosty na zámku. Trasa povede komnatami, které se běžně nezpřístupňují.

Konopiště | Foto: Martina Schneibergová, Radio Prague International

Kromě těchto tří zámků upozornila Naděžda Goryczková i na dalších 18 sídel, která jsou nějak spjata s Habsburky. „Například na zámku Velké Losiny se zpřístupní unikátní apartmán Alžběty Amálie Habsburské. Byla sestrou zavražděného arcivévody Františka Ferdinanda d'Este,“ dodala Goryczková.

Romantický hrad Bouzov zase nabídne apartmán arcivévody Evžena společně s osobními předměty a fotografiemi, které mají vazbu právě na habsburskou rodinu.

Na cyklu Po stopách šlechtických rodů 2024: Habsburkové – domovem i v Českých zemích se podílejí i další instituce a organizace či města, která spravují bývalá habsburská sídla: Ostrov, Brandýs nad Labem, Buštěhrad.

Ve spolupráci s Národním technickým muzeem bude 19. května vypraven z Prahy do Benešova parní vlak se salonním vozem rodiny Františka Ferdinanda d'Este. Vagón je pak možné si prohlédnout ve vlakovém depu v Benešově. Připraveny jsou i různé odborné akce, výstavy či přednášky.

Hrad Bouzov | Foto: Aleš Spurný, Český rozhlas

Nové trasy i zrekonstruované interiéry

Národní ústav památkové péče spravuje kolem 100 historických budov. Patří sem především hrady a zámky, ale také kláštery a technické památky. Hlavní sezóna začíná na Zelený čtvrtek 28. března – a tehdy všechny rezidence opět otevírají své brány.

Zámek Litomyšl | Foto: Tereza Brázdová, Český rozhlas

Jako každý rok budou i v nadcházející sezóně v některých rezidencích nové prohlídkové trasy a čerstvě zrekonstruované pokoje. Například na zámku Litomyšl to bude prohlídková trasa Novinky po rekonstrukci a expozice Proč je zámek UNESCO. Od července pak budou moci navštívit i historickou kuchyni a zámeckou věž.

Nová trasa Šumavská klenotnice na státním hradu Velhartice zavede návštěvníky do dosud nepřístupných prostor sklepení tzv. Huertova zámeckého křídla. Přenese je do doby konce husitských válek a nástupu Jiřího z Poděbrad na královský trůn, do doby, kdy byly na hradu ukryty korunovační klenoty. Kompletní obnovou, včetně restaurování interiérů, nástěnných maleb, mechanismu tzv. kouzelného stolečku a grotty, prošel Letohrádek Bellaria na státním hradu a zámku Český Krumlov

„Zámek Uherčice je v posledních letech intenzivně restaurován. Nová prohlídková trasa vede místnostmi ve východním křídle rezidence. Konec husitského hnutí - dobu, kdy byl českým králem zvolen Jiří z Poděbrad, připomene ve Velharticích nová stálá expozice v suterénu zámeckého křídla. Nejvyšší purkrabí Království českého Meinhard von Neuhaus tehdy ukryl české korunovační klenoty ve Velharticích, aby zabránil korunovaci Jiřího z Poděbrad," uvedla Goryczková.

Opravují se nejen historické budovy, ale i zahrady a parky. Na zámku Lysice skončily práce na úpravě zahrady a školky. Nachází se tam technická atrakce, která je podle Goryczkové středoevropským unikátem. Jde o tzv. fíkovnu – skleník, jehož střecha se dá sundat.

Jako každý rok vrcholí návštěvnická sezóna v srpnu Hradozámeckou nocí. Bude 24. srpna a a hlavním centrem dění bude zámek Konopiště.

Na Velikonoce chystají správci mnoha hradů a zámků speciální prohlídky slavnostně vyzdobených místností i doprovodné akce, které se zaměřují na velikonoční zvyky. Součástí programu jsou i dílničky pro děti, jarmark a ochutnávky tradičních velikonočních jídel.

Zájem o české hrady a zámky v poslední době stoupá. Loni je podle Památkového ústavu navštívilo celkem 4,2 milionu lidí.