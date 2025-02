USA brzy zavedou cla ve výši 25 procent na dovoz z EU, řekl Trump

Spojené státy brzy oznámí zavedení cel na dovoz z Evropské unie, která budou činit 25 procent. Během zasedání své vlády to řekl americký prezident Donald Trump. Washington také podle něho od 2. dubna zavede dovozní cla pro Kanadu a Mexiko, která měla původně začít platit od března, informují agentury. Evropská komise uvedla, že je připravena rychle zareagovat odvetnými cly.

Trump tvrdí, že cla mimo jiné pomohou vyrovnat pasivní americkou obchodní bilanci. Ekonomové varují před možným dopadem na americké spotřebitele, které mohou zasáhnout vyšší ceny vyvolané omezením dovozu.

Trump. Přitom zopakoval, že evropské země podle něj nespravedlivě vyvážejí do USA více, než dovážejí, přičemž rozdíl činí 300 miliard dolarů (7,2 bilionu korun). Evropská komise naproti tomu tvrdí, že obchodní přebytek činí jen zhruba polovinu této částky, pokud se počítá pouze zboží, a pokud se započtou i služby, jde podle Bruselu pouze o 50 miliard. "Evropská unie byla založena s cílem brát Spojené státy na hůl. A dělala to dobře. Ale teď jsem prezident," prohlásil Trump. Přímo nespecifikoval, jakých produktů by se clo mělo týkat.