V Českém Dubu je opět betlém s figurami vytvořenými podle skutečných postav

Na jednu ze svých největších atrakcí láká tento týden Podještědské muzeum v Českém Dubu na Liberecku. Návštěvníkům po roce ukazuje ručně vyřezávaný betlém, který postupně rozšiřuje od roku 2004. Každoročně v něm přibývá několik postav. Loni ho tvořilo již 60 figur, kdy předlohou pro ně jsou většinou skuteční lidé z minulosti i současnosti, kteří jsou spojení s Podještědím. V minulých letech býval betlém vystavený jen na Boží hod a na Štěpána, letos díky umístění na jiném místě bude v expozici od pondělí do pátku, tedy pět dnů. ČTK o tom informovala ředitelka muzea Helena Gollová.

Vystavení betléma je pro muzeum velkou událostí. "V předchozích letech to byla jedna z nejvíce navštěvovaných akcí. Místní jsou zvědaví, jaká postava přibude, a my to dopředu nedáváme vědět. A rarita je to i pro lidi z jiných oblastí," uvedla ředitelka muzea. V betlémě je je například místní švec či řezník. Z historických postav nechybí spisovatelka Karolina Světlá, továrník Franz von Schmit či zakladatel komendy Havel z Lemberka a jeho žena, svatá Zdislava. "A máme tam mezi třemi králi Karla IV., který Český Dub prokazatelně navštívil roku 1357," dodala Gollová.