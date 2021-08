V českém důchodovém systému chybí 9 miliard korun

Devět miliard korun chybí aktuálně v českém důchodovém systému - takový je výsledek za první pololetí letošního roku. Oproti stejnému období loňského roku se ale výsledek zlepšil. Na odvodech se letos vybralo dosud nejvíc peněz, zároveň ale byly i nejvyšší výdaje na penze. V prvním pololetí se na důchodech vyplatilo přes 270 miliard korun. To je zhruba o 14 miliard víc než ve stejném období před rokem. Ukázala to data ministerstva financí o hospodaření systému důchodového pojištění. Vláda aktuálně prosazuje navýšení výdajů na důchody, a to minimálně o 30 miliard ročně. Ekonomové před prohlubováním schodku naopak varují, obávají se neudržitelnosti penzí v budoucnu.