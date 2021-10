V Česku klesá podíl předčasně narozených dětí

Podíl předčasně narozených dětí v Česku klesá. Před 37. dokončeným týdnem těhotenství se jich loni narodilo 7.200, tedy o 1.500 míň než v roce 2011. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. „Nejvyšší podíl předčasně narozených dětí se vyskytuje mezi velmi mladými matkami do 20 let, a to více než 10 procent. Druhý nejvyšší podíl pak vykazují čtyřicetileté a starší matky, kterým se loni předčasně narodilo 8 a půl procenta dětí,“ uvedla Terezie Štyglerová z oddělení demografické statistiky. Podle dat Českého statistického úřadu roste průměrná porodní hmotnost novorozenců. Ta souvisí právě i s délkou těhotenství.