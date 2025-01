V Česku loni přibylo nových případů nakažených virem HIV, bylo mezi nimi méně cizinců

Počet nově diagnostikovaných lidí s virem HIV se vloni v Česku zvýšil. Přibylo jich 269, to je meziročně o 6 procent víc. Informovala o tom Národní referenční laboratoř pro HIV a AIDS. Zároveň vloni klesl podíl cizinců na celkovém množství nově nakažených tímto virem. Dosáhl asi dvou pětin a byl nejnižší za posledních 5 let. Zvýšil se naopak počet lidí, kteří se nakazili při heterosexuálním styku. Mezi novými případy bylo 230 mužů a 39 žen, jejich průměrný věk činil necelých 39 let.