V Česku by mohla od příštího roku vznikat nová zdravotně-sociální lůžka

V Česku by mohla začít od příštího roku vznikat nová zdravotně-sociální lůžka pro lidi, kteří potřebují ošetřování i sociální služby. Mohla by být v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN) či domovech pro seniory. Upravuje to návrh zákona, který dnes novinářům představili ministři zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) a práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Změna podle nich zlepší péči o potřebné. Omezit má i takzvané sociální hospitalizace.

Norma by měla být účinná od ledna příštího roku. Sociální služby podporují soběstačnost. Hradí se z dotací, příspěvků na péči, plateb od klientů i z darů. Zdravotní služby a léčba se platí ze zdravotního pojištění. Podle ministrů práce a zdravotnictví zákon umožní propojení zdravotní a sociální péče a nastaví financování.

Po změnách by se měl omezit počet lidí, kteří v léčebnách dlouhodobě nemocných či jiných zdravotnických zařízeních zůstávají ze sociálních důvodů. Podle návrhu by po třech měsících měl revizní lékař zdravotní pojišťovny přezkoumat, zda pacient dál potřebuje dlouhodobou zdravotní péči. Pokud by ji mít nemusel, měl by se přesunout do vhodnějšího zařízení či domácí péče.Experti poukazují na to, že domovy či terénní služby chybí a lidé se nemají kam přesunout. Podle zástupců ministerstev se počítá do roku 2029 s přechodným obdobím, kdy by se kapacita sociálních zařízení měla posílit.