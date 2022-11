V Česku chybí tisíce sester, pomoct by mělo navýšení kapacit vysokých škol

Nedostatek zdravotních sester trápí Česko dlouhodobě. Z analýzy Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že nejvíce úvazků všeobecných sester - asi 1 300 - chybí v akutní lůžkové péči, zbytek připadá na primární a následnou a dlouhodobou péči.

Ladislav Dušek | Foto: /a a/, ČT24, /l l/

„Bylo by jich tam potřeba dvakrát víc. Se stárnutím populace se do 10 let bavíme ještě o větším násobku. Mám pocit, že jsme během uplynulých 20 let zapomněli, že tato péče je v určité fázi života stejně důležitá jako akutní péče. Je potřeba si začít připravovat personální kapacity,“ upozornil pro Český rozhlas šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek.

V následné péči podle něj navíc chybí nejenom sestry, ale i lůžka. Po roce 2030 jich bude potřeba třikrát víc. „Naroste počet chronicky nemocných lidí. To se už nedá zastavit. V roce 2040 tu bude proti stavu 2020 dvojnásobný podíl seniorů na počet pracujících lidí,“ doplnil Dušek.

S nedostatkem kvalifikovaného personálu bojuje v Česku většina nemocnic, včetně největších v Praze. Například Všeobecná fakultní nemocnice v Praze jich shání 80. „Nejvíc palčivá jsou intenzivní lůžka. Poptáváme jak na resuscitační oddělení, tak na koronární jednotky, kde je péče vysoce specializovaná. A co se týká klasických standardních lůžek, tak tam určitě všechna interní lůžka,“ řekla Českému rozhlasu náměstkyně pro nelékařská povolání Dita Svobodová.

Foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

Navýšení kapacit vysokých škol

Podle odborníků sice ze středních škol v současné době vycházejí praktické sestry, které mohou od roku 2017 pracovat bez odborného dohledu, jejich kompetence jsou ale stále omezené. Sestry, které mohou provádět odborné výkony, přicházejí až z vysokých a vyšších odborných škol. Těch je ale nedostatek.

Ministerstvo zdravotnictví proto chystá program na navýšení kapacit vysokých škol pro všeobecné sestry.

„V rozmezí cca 20 až 30 procent. Program by neměl být jednorázový a měl by být po dobu minimálně 12 let tak, aby nám postupně byly nahrazeny sestry, které budou odcházet do důchodu. Plus s tím, jak počítáme, že bude stoupat i poptávka po zdravotní péči,“ řekla Českému rozhlasu hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.

Loni do oboru nastoupilo asi 1500 studentů, po navýšení kapacit by jich školy mohly přijímat 1800. Resort chce program spustit do dvou let. Zdravotnické odbory tento krok vítají.

Podle předsedkyně Dagmar Žitníková je ale potřeba zajistit, aby vystudované sestry v českém zdravotnictví také pracovaly. Stát by jim podle ní měl proto nabídnout různé benefity. Například výsluhy pro ty, které po studiu zůstanou a práci dlouhodobě neopouští. Případně lázeňskou péči nebo systematickou psychosociální pomoc pro ty, které jsou přetížené prací.