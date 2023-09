V Česku padaly teplotní rekordy

V Česku dnes opět padaly teplotní rekordy. Zaznamenalo je 31 ze zhruba 160 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, odpoledne tam naměřili 31,4 stupně Celsia. Pro tuto stanici to ale rekord nebyl. Alespoň na 30 stupňů se teplota dostala na 13 stanicích. ČTK to řekl Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Nejteplejšími oblastmi v Česku dnes bylo stejně jako v sobotu Polabí a tentokrát také údolí Berounky," uvedl Borovička. Přes tropických 30 stupňů se teplota dostala například na dvou plzeňských stanicích, Bolevci a Mikulce. Plzeň-Bolevec zapsala 31 stupňů, což byl nový rekord, Plzeň-Mikulka 30,8 stupně.

Rekord pro 10. září padl v Teplicích. Na tamní stanici, která měří už 127 let, se teplota dostala na 30,4 stupně Celsia. V Žatci má nové maximum jen o desetinu nižší hodnotu. Teplo bylo podobně jako v sobotu i na horách. Lysá hora naměřila 22,7 stupně Celsia, Labská bouda 21,3 stupně. V obou případech to byly rovněž rekordní hodnoty pro dnešní den.