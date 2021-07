V Česku se letos kvůli nedostatku čipů nevyrobí minimálně 70 tisíc aut

Kvůli celosvětovému nedostatku čipů se letos v Česku nevyrobí minimálně 70 tisíc osobních aut. Upozorňuje na to Sdružení automobilového průmyslu. Podle tuzemských automobilek by se u nás letos mohlo vyrobit kolem 1,3 milionu vozů - to je o 150 tisíc víc než v roce 2020. Výrobu aut ale v uplynulém roce výrazně ovlivnila pandemie koronaviru. Kvůli nedostatku čipů musely výrobu omezit české automobilky Toyota i Škoda Auto. Ta provoz neobnoví ani v polovině srpna, kdy končí celozávodní dovolená.