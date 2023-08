Automobilky: Výroba aut do konce července stoupla o pětinu na 827 tisíc vozů

Výroba osobních aut v Česku od ledna do konce července proti stejnému období minulého roku stoupla téměř o 20 procent na 827.000 vozidel. Vyplývá to z odhadu Sdružení automobilového průmyslu. Přesná čísla zveřejní spolu se srpnovými výsledky v polovině září. ČTK to řekl mluvčí Tomáš Jungwirth. Letošní produkce za sedm měsíců byla podle sdružení již jen o zhruba 7000 aut nižší, než v předcovidovém roce 2019, po kterém mimo jiné kvůli globálnímu nedostatku čipů klesla. Pětinový nárůst v letošním roce podle automobilek podpořila zlepšující se situace v dodávkách čipů a dalších dříve nedostatkových dílů, a stále vysoký počet objednávek. Na výsledcích za červenec se podle Jungwirtha projevily celozávodní dovolené ve Škodě Auto a Hyundai, které začaly v posledním červencovém týdnu. Ovlivní i srpnová čísla, stejně jako dovolená a neplánovaná odstávka výroby v Toyotě. Důvodem jsou chybějící plastové díly po požáru dodavatelské společnosti Novares CZ Zebrak.