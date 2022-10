V Česku se už používá zkapalněný zemní plyn z Nizozemska

V Česku se už používá zemní plyn z terminálu v nizozemském přístavu Eemshaven. Jak uvádí společnost ČEZ, část várky už doputovala k zákazníkům, část je uložená v zásobnících v Česku. Zbývající plyn ČEZ nabídl dalším českým obchodníkům. Do nizozemského přístavu mezitím dorazila už druhá loď se zkapalněným zemním plynem určeným pro Česko. Stejně jako první loď připlula ze Spojených států, tentokrát ji dodala společnost Shell. Technici surovinu převádí na plynné skupenství. Speciální terminál na zkapalněný zemní plyn má pomoct snížit závislost na dovozu z Ruska. "Vzhledem k tomu, že jsou přerušeny dodávky z plynovodu Nord Stream 1, tak nyní teče do Evropy omezené množství ruského plynu pouze přes Velké Kapušany. Do Česka neteče v tuto chvíli přímo žádný ruský plyn. Dodávky jsou tak nahrazeny z alternativních zdrojů, včetně LNG z terminálu v Eemshavenu," uvedl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Terminál plovoucí po moři umožní dodat do Česka až tři miliardy kubíků plynu ročně, což je zhruba třetina roční spotřeby.