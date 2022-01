Ředitelé českých škol tráví ‘papírováním‘ nejvíc času v EU. Pomoct by měl střední článek

Finance, výkazy, opravy školních budov nebo nákupy vybavení. Nejen to musí řešit ředitelé škol v Česku. Podle studie think-tanku IDEA z roku 2019 jim zaberou provozní záležitosti a papírování ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie nejvíc času. Práci by jim ale měl ulehčit takzvaný střední článek podpory školství. Už rok ho testuje ministerstvo školství ve školách na Semilsku a Svitavsku.

Když v roce 2000 zanikly v Česku okresy, byly zrušeny také okresní školské úřady a školy přešly k vlastní právní subjektivitě. České školy tak jsou hned za nizozemskými nejvíce decentralizované v Evropě. Mají velkou autonomii, která ale zároveň přináší neúměrně vysoké požadavky na ředitele. Nemohou se primárně věnovat pedagogickému vedení školy, protože mají na svých bedrech práce „všeho druhu“.

Ilustrační foto: Tomáš Mařas, Český rozhlas

Změnit tuto situaci by měl střední článek podpory, který patří mezi prioritní opatření schválené Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Střední článek zajišťují kvalifikovaní prostředníci, kteří pomáhají pedagogům metodicky a školy zbavují zbytečné byrokracie a také zprostředkovávají komunikaci mezi školami a ministerstvem.

Pilotní projekt zahájilo ministerstvo školství před rokem a potrvá do konce června 2023. „Než se začnou kroky směřující k modernizaci našeho školství šířit do všech škol, je třeba si nejprve vyzkoušet na menším vzorku, co se osvědčí v praxi. Z tohoto důvodu byly pro pilotáž vybrány dva okresy: Semily a Svitavy,“ informovalo loni ministerstvo školství.

Týmy lidí v těchto okresech ředitelům škol pomáhají s administrativou, koordinují komunikaci s vládou či vysvětlují protipandemická opatření. Zpětná vazba na aktivity středního článku podpory je pozitivní.

Pozitivní reakce

„Máme zástupce středního článku přímo tady v regionu. Je to bývalá ředitelka základní školy. Mají kontakty na ministerstvo a rychle zjistí cokoliv,“ řekl Českému rozhlasu ředitel Základní školy Svitavy Jakub Velecký.

Podobně reagovaly desítky ředitelek a ředitelů mateřských a základních škol v okresech, kde testování probíhá. Ministerstvo školství některé reakce zveřejnilo na webu edu.cz.

Foto: Šárka Škapíková, Český rozhlas

„Pomoc středního článku velice oceňuji. Informace jsou vždy stručné, jasné a velmi užitečné. Pro mě jako ředitelku školy jste nejenom dosažitelnou odbornou pomocí, ale také důležitou psychickou podporou,“ napsala ředitelka základní školy ze Svitavska.

„Ráda bych poděkovala za vznik středního článku, který mě dlouhé roky chyběl. Velmi vítám včasné odkazy na změny v zákonech, video semináře k problematice řízení škol, možnost zaslání dotazů s téměř okamžitou reakcí i osobní návštěvy ve škole. Vědomí, že mám kontakt na odborníky, kteří mi se vším pomohou, je pro mě velmi ulehčující jistota. Ještě jednou velmi děkuji a přeji tyto služby i dalším ředitelům v ostatních okresech,“ uvedla ředitelka mateřské školy z Jablonecka.

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) informoval, že resort plánuje střední článek zavést celorepublikově. „Ale jaká bude jeho konkrétní podoba to vám neřeknu, protože bude ještě pokračovat pilotní ověřování,“ dodal.

Na Svitavsku a Semilsku bude testování trvat ještě rok. Podle Gazdíka by se mohlo fungování středního článku ověřovat i v rámci krajů.