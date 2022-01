V Česku výrazně ubylo pronájmů přes platformu Airbnb

Krátkodobých pronájmů přes platformu Airbnb je v Česku výrazně méně - kvůli koronaviru jich od roku 2019 někde skončila víc než polovina. Vyplývá to z dat společnosti AirDNA, která krátkodobé pronájmy dlouhodobě sleduje. Vůbec nejvíc nabídek ubylo v Brně a Praze - a to zhruba o 60 procent. Podle mluvčího Institutu plánování a rozvoje hlavního města Marka Váchy to ale dlouhodobý problém s nedostatkem bytů v Praze nezlepší.

Aktuálně je v Praze přes Airbnb k dispozici víc než 5 tisíc nabídek ubytování. Odborníci očekávají, že jejich počet v budoucnu s oslabením epidemie Covidu-19 zase poroste.