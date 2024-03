V Česku začal platit zákaz prodeje HHC a dalších dvou látek, inspekce a policisté zahájili kontroly

V Česku začal platit zákaz HHC a dalších dvou podobných látek. Ode dneška je účinné nařízení vlády, které je zakázalo. Obchodníci už nesmí nabízet v obchodech ani na internetu, a nelegální je i přechovávání látek. Zákaz nařídil před časem kabinet Petra Fialy (ODS). Bylo to poté, co několik dětí a teenagerů kvůli předávkování skončilo v nemocnicích. Kromě HHC se zákaz týká výrobků s acetátovou verzí HHC nebo látky THCP. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) informovala, že ode dneška zahajuje kontrolu dodržování zákazu prodeje těchto výrobků. Kontrolovat budou kamenné prodejny potravin, automaty i internetový prodej, uvedla SZPI na svém webu. „Inspekce a policisté právě provádějí po Česku desítky kontrol dodržování zákazu HHC a dalších konopných látek, který platí ode dneška. Policie přistupuje k řešení případů stejně jako u jiných zakázaných látek. Mezidobí s mírnějším přístupem není,“ řekl ČTK a Právu řekl ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. "Budeme k tomu přistupovat jako k jiným látkám, které jsou zařazeny na seznamu (zakázaných návykových látek). S tou výjimkou, že u držení malých množství pro vlastní potřebu se budeme přidržovat teorému, který je spojen s THC a konopím, to znamená deseti objemovými gramy a jedním gramem účinné látky v tomto objemu," uvedl Frydrych

Zákaz někteří kritizují. Už teď jsou podle nich na trhu dostupné nové látky s podobnými účinky, na které se regulace nevztahuje. Látky by měly být zakázané jen dočasně, a to do začátku příštího roku, kdy by už měla platit připravovaná novela zákona o návykových látkách, která látky označuje za psychoaktivní a reguluje jejich prodej.