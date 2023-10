V Česku žilo ke konci loňského roku nejvíc obyvatel od konce druhé světové války

Počet obyvatel Česka loni rostl. Na konci roku mělo v republice registrovaný pobyt nejvíc lidí od konce druhé světové války - víc než 10 milionů a 800 tisíc lidí. Informoval o tom Český statistický úřad. Za nárůstem počtu obyvatel je hlavně příchod uprchlíků z Ukrajiny po začátku války. Ten se projevil i na meziročním poklesu podílu seniorů v populaci. Naopak dětí a lidí v produktivním věku přibylo. Migrační vlna tak podle statistiků mírně zbrzdila stárnutí obyvatelstva. Průměrný věk se tak od 80. let poprvé meziročně snížil, a to o dvě desetiny roku na 42,6 let.