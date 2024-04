V dubnu stoupla důvěra v českou ekonomiku, je nejvyšší za poslední rok

Důvěra v českou ekonomiku je nejvyšší za posledních 12 měsíců. V dubnu souhrnný indikátor důvěry meziměsíčně vzrostl o 2,8 bodu na 97 bodů. Vyšší byl naposledy loni v dubnu, a to o půl bodu. Roste důvěra u podnikatelů i spotřebitelů. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Důvěra spotřebitelů se zvýšila počtvrté v řadě, v dubnu to bylo o 3,9 bodu na 103,8 bodu. Domácnosti lépe hodnotí zejména svou současnou finanční situaci. "Obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace v Česku se snižují. Výrazně též klesají obavy spotřebitelů ze zvýšení nezaměstnanosti. Obavy z dalšího růstu cen jsou dokonce na nejnižší úrovni od prosince 2009," sdělila Veronika Ptáčková z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ. Podíl lidí, kteří v příštích 12 měsících očekávají zhoršení ekonomické situace, se snížil počtvrté za sebou. Počet dotázaných, kteří očekávají zlepšení své finanční situace v příštích 12 měsících, se nezměnil. Stejný zůstává i podíl spotřebitelů domnívajících se, že současná doba není vhodná k pořizování velkých nákupů.