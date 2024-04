V kalendáři zřejmě přibude nový významný den, připomene vstup Česka do EU

Výčet významných dnů se v kalendáři zřejmě rozšíří o Den přistoupení České republiky k Evropské unii. Bude připadat na Svátek práce 1. května. Sněmovna vládní předlohu schválila zrychleně už v úvodním kole. Poslanec SPD Zdeněk Kettner neprosadil její zamítnutí. Novelu o státních svátcích nyní čeká projednání v horní parlamentní komoře. Letos uplyne od vstupu Česka do Evropské unie 20 let. Vláda poukazuje na to, že významným dnem je nyní 12. březen jako připomínka vstupu Česka do Severoatlantické aliance (NATO). Členství v obou organizacích přitom shodně symbolizuje polistopadové prozápadní směřování Česka, uvádí zdůvodnění.

V českém kalendáři je v současnosti 17 významných dnů. V nynějším volebním období přibyly dva významné dny, a to z iniciativy Senátu. Den národního vzdoru připomíná 27. května atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942. Den odchodu okupačních vojsk 25. června připadá na výročí podpisu protokolu o odsunu sovětských vojsk z území bývalého Československa v roce 1991.