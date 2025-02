V Karlových Varech by mohla vzniknout vysoká škola

Karlovarský kraj má šanci na vznik vysoké školy. Podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) jsou dvě přijatelné cesty. Buď vznik vlastní veřejné školy na základě změny zákona, který je ministerstvo ochotné podpořit, nebo vznik vysokoškolského ústavu, což by byl snadnější a rychlejší proces. Zastupitelstvo Karlovarského kraje, složené z většiny ze zástupců ANO, schválilo vlastní zákonodárnou iniciativu o založení vysoké školy v kraji. Podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) už není čas na jednání. Podle opozice ale takový návrh nemá šanci ve Sněmovně na podporu a celý proces zbytečně zdrží. Bek na jednání zastupitelstva řekl, že fungování poboček vysokých škol se neosvědčilo. Nejsnadnější by podle něj byl vznik vysokoškolského ústavu už existující vysoké školy, například Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), který by nemusel procházet složitým schvalovacím zřízením. Bek by podpořil i cestu zřízení vlastní vysoké školy formou vládního návrhu. Ministerstvo je přitom připravené vznik školy podpořit i finančně. Je to ale delší proces. "Zákonodárnou iniciativou navrhujeme formu schvalování už v prvním čtení. Je důležité, aby se to dostalo ke hlasování co nejdříve," uvedla Mračková Vildumetzová. Podle opozice je ale velmi nepravděpodobné, že se iniciativa dostane na jednání Sněmovny do konce volebního období.