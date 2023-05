V konvoji svobody v Plzni pojede letos 280 kusů vojenské techniky

Zhruba 280 vozidel se letos zapojí do plzeňských Slavností svobody. Historická i současná vojenská vozidla projedou městem v neděli 7. května. Bude jich o čtyři desítky víc než v předchozím ročníku. Slavnosti svobody v Plzni, největší oslavy konce druhé světové války v Česku, nabídnou od 5. do 8. května vojenské historické kempy, pietní akty, koncerty, výstavy, hry pro celé rodiny, charitativní akce a také hlavní vzpomínkový akt u památníku Díky, Ameriko! a právě konvoj vojenské historické techniky. Po dvoukilometrové trase po Klatovské třídě pojede přes 280 kusů vojenské historické techniky a kolem tisícovky lidí v dobových uniformách a oděvech, řekli novinářům pořadatelé. Slavnosti svobody, které se poprvé konaly hned po revoluci v roce 1990, jezdili dosud veteráni z USA a Belgie, kteří město v květnu 1945 osvobozovali. Mnozí ale již zemřeli, ostatním, téměř stoletým mužům, už zdravotní stav nedovolí absolvovat náročnou cestu a program. I letos ale přijedou jejich potomci a rodiny. "Slavnosti jsou pro nás symbolem míru, svobody a vděčnosti. Není město, které by každý rok slavilo konec druhé světové války v takovém formátu," uvedl primátor Roman Zarzycký (ANO).