V Liberci zásah blesku zranil skupinu dospělých a dětí

Zásah bleskem v neděli odpoledne zranil v Liberci ve čtvrti Vratislavice nejméně 14 lidí. Několik z nich záchranáři oživovali. Jedno malé dítě přepravil vrtulník preventivně do pražské nemocnice v Motole. Liberecká nemocnice přijala 13 pacientů, pět dětí a osm dospělých, všichni byli při vědomí. Neštěstí se stalo v zámeckém parku, kde se konal dětský den a blesk uhodil do jednoho ze stromů. Vyplývá to z informací záchranářů a policie. Událost se stala kolem 15:30. "Při dešti a bouřce udeřil blesk do stromu a sjel do země," řekla ČTK mluvčí policie Klára Jeníčková. Zdravotníci aktivovali traumatologický plán, při kterém se zajišťuje potřebný počet personálu a lůžek. Tento plán byl zhruba po dvou hodinách ukončen. Mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář řekl v České televizi, že všichni pacienti, které přijala nemocnice v Liberci, jsou při vědomí. "Zranění nejsou vážná. Mohu potvrdit, že všichni pacienti jsou při vědomí, nikdo z nich nebyl popálen," řekl mluvčí.