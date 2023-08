V liberecké zoo se narodila čtyřčata orla nejmenšího, jde o mimořádně vysoký počet mláďat

V liberecké zoologické zahradě se narodila hned čtyři mláďata orla nejmenšího. Jak uvádí zoo na své facebookové stránce, je to výjimečné - vylíhla se totiž všechna vejce. Samice orla nejmenšího snáší většinou dvě. Další dvě snese za pár týdnů v případě, že se z první snůšky žádné mládě nevylíhne. Liberecká zoo ale dravce nutí k dalšímu snášení tím, že jim chovatelé první vejce odeberou. Podle zoo je to běžný způsob, jak zvýšit rozmnožování tohoto druhu. Orla nejmenšího chová jen devět zahrad v Evropě. Ta liberecká teď dvě nová mláďata nechala u rodičů a dvě další krmí uměle chovatelé rukou - je to záměrně, aby je v budoucnu mohli využít pro umělou inseminaci.