V ostravské zoo se narodilo mládě vzácného šimpanze

V ostravské zoologické zahradě se narodilo mládě šimpanze hornoguinejského. Jde o nejohroženější šimpanzí poddruh. ČTK to řekla mluvčí zahrady Šárka Nováková. "Matkou je šestnáctiletá samice, prvorodička. Přestože se jedná o prvorodičku, o svého potomka se pečlivě stará. Jelikož nemají primáti péči o mláďata vrozenou, jsou chovatelé od začátku napjati, jak si samice povede. Zatím to ale vypadá, že novopečená matka si počíná dobře a že úročí zkušenosti, které získala pozorováním jiných samic při odchovu mláďat," uvedla Nováková. Samice v Ostravě žije od roku 2019, kdy do zoo dorazila z dánského Aalborgu. Otcem mláděte je s největší pravděpodobností samec, kterého zahrada získala na podzim 2018 z italského Safariparku Ravenna. Ostravská skupina šimpanzů hornoguinejských čítá devět členů. Tvoří ji dva dospělí samci, pět samic a dvě mláďata. Kromě týden starého samečka je to sameček narozený v únoru 2020. Šimpanz hornoguinejský je nejohroženějším poddruhem šimpanze. Žije v lesnatých savanách a v deštných lesích západní Afriky, v několika zemích byl již vyhuben (Benin, Burkina-Faso a Togo). V Červeném seznamu IUCN je veden v kategorii kriticky ohrožený.